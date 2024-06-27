保誠人壽與55688合作「計程車意外險」 每週保費最低3元

保誠人壽與55688合作推出「計程車意外傷害險」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕保誠人壽今天（27日）宣布與55688集團旗下台灣大車隊跨界結盟，為市場首創壽險業與交通運輸業合作；針對國內搭乘「計程車族」，特別設計「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」，平均每週只需3元起，即可獲得全年保額100萬元的意外保障。

這次保誠人壽及55688台灣大車隊合作，為壽險業首次與交通運輸業合作。保誠人壽總經理王慰慈表示，這一次因應結盟推出的「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」，是壽險業首創為計程車相關意外提供保障的保險商品，讓計程車族的每一次乘坐，都獲得安心守護。

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保誠人壽說明，這項「意外傷害保險」除了涵蓋搭乘計程車的行程，也包含了搭乘大眾運輸或自駕汽車的行程，每週只需3元起，即可獲得全年保額100萬元的意外保障。成為55688 APP會員之後，點擊活動專頁，即可在保誠人壽網路投保平台ｅ指輕鬆投保，有感享有全面性的意外保障。

以30歲擔任公司內勤之男性為例，投保「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」保額100萬之意外保障，每年保費僅需134元。

此外，該項保險商品的保障範圍，包括：「意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金」、「意外傷害一至六級失能保險金」、「搭乘計程車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金」、「大眾運輸意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金」、「自駕汽車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金」共五大項。

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