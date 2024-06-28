綠能概念股雲豹能源（6869）週四（27日）召開股東常會。（業者提供）

1.綠能概念股雲豹能源（6869）27日召開股東常會，針對外界關切5月單月虧損，總經理趙書閔表示，今年上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且新開發案及新工程開始執行，支出費用增加，使得5月出現淨損。雲豹26日公告5月營收為2.57億元、年增59.4%，稅前虧損0.17億元，歸屬母公司虧損0.1億元，每股虧損0.08元。

2.台股週四（27日）台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股開盤下殺影響下，加權指數開盤跌126.76點，以2萬2859.93點開出，電金傳3大族群齊跌，盤中指數測2萬2765點。不過，在台積電拉回平盤、鴻海翻紅漲逾1％後，指數跌幅收斂，終場跌80.71點，收2萬2905.98點。

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3.中央大學台經中心發佈6月消費者信心指數，總指數為72.69點，較上（5）月微幅上升0.49點、近乎持平，為連續2個月走升。學者認為，台灣產業正走向復甦格局，但下半年要留意出口、通膨等不確定性，而股市正在高檔震盪，投資人應居高思危。

5.2024亞洲生技大會預計將於7月24至28日於南港展覽館舉辦，主辦單位台灣生物產業發展協會週四宣佈，今年論壇擴大三倍，展覽規模再創新高，900家廠商參展，攤位數突破2200個；一對一商機媒合目前有超過500位國內外買主報名洽商，陣容包括國際知名廠商及投資機構參與。

6.鴻海（2317）轉投資日商夏普（Sharp）董事會27日投下震撼彈，為深化與鴻海之間的中長期合作，原會長戴正吳職務卸除，由鴻海董事長劉揚偉出任會長一職，此舉將有利於鴻海加快腳步，打造值得信賴的「日本夏普」品牌。

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