夏普宣布鴻海董事長劉揚偉出任會長

鴻海轉投資日商夏普董事會今天投下震撼彈，為深化與鴻海之間的中長期合作，原會長戴正吳職務卸除，由鴻海董事長出任會長一職。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）轉投資日商夏普（Sharp）董事會今天投下震撼彈，為深化與鴻海之間的中長期合作，由鴻海董事長劉揚偉出任會長一職，此舉將有利於鴻海加快腳步，打造值得信賴的「日本夏普」品牌。

日商夏普董事會今天做出決議，新的執行董事制度除了副會長吳柏勳、執行長沖津雅浩作為董事，以及呂旭東作為外部董事之外，還要加上6名獨立外部董事共同加強公司治理，將有助於中長期營運實現輕資、發展品牌業務與新事業的正向循環。

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夏普2022年2月18日宣布原海外商品事業推進部長吳柏勳選任為新執行長與副會長，原執行長戴正吳擔任會長一職，由於營運歷經虧損，受到大股東鴻海高度重視，在歷經數次會議後，決定正式介入參與夏普經營。

劉揚偉今年5月14日透過預錄影片現身日本夏普營運說明會，強調鴻海始終堅定支持、幫助夏普尋找利基，目標突破困境，加速從虧損走向盈利，「SHARP最壞的時間過去了，未來只會越來越好」，將協助夏普在人、車、家、辦公室等智慧產品中，融入鴻海3大產業、3大核心技術的3+3策略，共同把握AI科技革命的新機遇。

此外，鴻海集團轉投資事業、工業電腦大廠樺漢（6414）本月17日進一步與夏普簽訂戰略合作備忘錄，鎖定台灣、日本、東南亞等亞太地區開創新商業模式，齊步搶攻智慧零售、新能源、智慧建築領域的資訊科技（IT）、營運科技（OT）服務，以及智慧物聯網。（AIoT）、ESG等市場

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