財部：6/27起新青安每人限貸1次 未自住追回利息補貼

6月27日起新青安每人限貸1次，未自住將追回利息補貼。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，為兼顧新青安貸款協助無自有住宅年輕人購置自用宅及確保政府資源使用公平性，研擬修訂「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」，新增新青安貸款每人限貸1次，自今（27日）起實施；此外，新貸戶將徵提自住切結書，違反規定將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件等。

財政部次長阮清華表示，明日將邀集公股銀行開會討論新青安貸款稽查問題，新青安遭濫用案件絕對是少數，但對於新青安遭濫用行為絕對追查到底、絕對零容忍，不會有「漏網之魚」，想要投機者不要以身試法。

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近期外界關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等，財政部指出，已督導公股銀行參照銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，全面檢視相關貸款管理機制，並應徹底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查。例如，有無第3人以同一帳戶轉入多戶房貸扣繳帳戶繳納本息、貸後回查實價登入資料是否有與成交價不符、檢視建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，並積極進行新青安貸款案件與政府資料勾稽作業，若確有未符規定，審酌個案情形處理。

另，為避免借款人買賣不動產的投機行為及考量政府財政資源有限，青安貸款新增「2023年8月1日以後經銀行核貸者，自2024年6月27日起，不得再次申貸本優惠貸款」規定。財政部說明，已成年或「本人、配偶及未成年子女」名下無自有住宅，購置成屋時可申辦青安貸款，但考量政府財政資源有限，新青安每位借款人限貸1次。不過，家庭若有換屋需求，假設原本由先生申貸新青安，將房屋出售後，購置新屋時，可由未曾申辦新青安的妻子申貸。

此外，各行庫對於新貸戶將徵提自住切結書，明訂若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件，例如寬限期改回3年、貸款年限調回30年及調降貸款額度等；而舊戶若違反自住規定，則由各行庫視個案情況處理。

根據財政部統計，自2023年8月至2024年5月，新青安貸款累計核貸5萬7980戶、核貸金額4281億餘元。財政部說明，青安貸款協助無自有住宅的家庭購屋，為立意良善的政策，未來將秉持安心成家政策目的持續推動，確保不影響購屋自住未轉租的借款人權益。另，搭配相關貸款管理機制同步修正青安貸款原則等配套措施，督導公股銀行積極落實執行，以確實符合推動安心成家政策的良善初衷，並透過政府相關部會通力合作，有效促進整體房市健全發展。

財政部表示，自6月27日起，新青安貸款每人限貸1次。 （記者鄭琪芳攝）

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