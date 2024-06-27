Yahoo奇摩Q2十大爆紅台股榜 AI、機器人最夯

Yahoo奇摩股市App今公布第2季「10大爆紅台股榜」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受AI、台北國際電腦展（2024 COMPUTEX Taipei）話題加持，第2季台股持續火熱，Yahoo奇摩股市App今公布第2季「10大爆紅台股榜」，由出貨AI鏡頭而股價強漲的光學廠佳能（2374）奪冠，第二名為機器人概念股所羅門（2359），第三名則為記憶體模組廠十銓（4967）。

Yahoo奇摩股市指出，10大爆紅台股中，AI題材佔4席，航運、記憶體、國防等題材個股也分別入榜。首位是佳能；所羅門受惠AI機器人議題，及輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳揭露為隱藏生態系夥伴，成投資者焦點，排行第2；十銓則因近期營收翻倍刺激股價漲，排行第3。

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520新任總統就職，國防相關個股也成股民留意題材，無人機廠中光電（5371）因國內、外軍事和商用市場需求增而成新話題，排行第4。萬海（2615）近日因營收表現亮眼、拉抬股價成焦點，排行第5。

沖床廠龍頭協易機（4533）近年外銷佔比提升，加上淨零碳排等趨勢帶動伺服沖床需求獲關注，排行第6。排行第7的盟立（2464）同樣受益於機器人應用商機而入榜。在基礎建設題材中，營建廠中工（2515）因花蓮強震後危樓重建、都更條例等需求增加，排行第8。

排行第9的是重電業者華榮（1608），因受惠台電的電網強韌計畫訂單，受到矚目。電子廠正崴（2393）因宣布跨足AI超級運算中心，及旗下森崴能源業績漲而受到關注，排行第10。

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