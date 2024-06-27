台股高檔震盪 6月消費信心僅微幅上升

中央大學台經中心發布6月消費者信心指數。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天發布6月消費者信心指數，總指數為72.69點，較上月微幅上升0.49點、近乎持平，為連續2個月走升。學者認為，台灣產業正走向復甦格局，但下半年要留意出口、通膨等不確定性，而股市正在高檔震盪，投資人應居高思危。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標有5項上升，包含：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財等，而投資股票時機是唯一下降的指標，但僅小幅下降0.97點。

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中央大學經濟系教授吳大任表示，台股站上22000點，已經來到高檔，且漲幅較大的多是和AI相關的類股，在高檔難免有震盪，但AI應用非常廣泛，長期還是看好，不過短期來看容易有波動，還是要居高思危。

綜觀整體經濟情勢，吳大任認為出口還是有疑慮，因為出口並非掌握在台灣自己手中，而是和全球經濟狀況有關，主要終端需求以美國為主，但現在美國超額儲蓄由正轉負，顯示美國家庭在疫情期間累積的儲蓄已經花完，再加上美國家庭債務不斷攀升，下半年消費力道可能轉弱，對台灣出口較為不利。

台經院新興市場研究中心主任劉名寰則表示，今年台灣經濟成長率「保3」沒問題，經濟成長主要由內需消費、出口、民間投資三大面向支撐，而從產業面來看，不管是生產、銷售、庫存調整等，都來到健康的水準，PMI也進入擴張區間，顯示產業面走向復甦格局。

劉名寰提醒，今年影響景氣的變因包含美國大選和國內通膨，在美國大選方面，兩位候選人對經濟政策有不同主張，例如川普主張要加徵中國商品關稅，但學者擔憂這會加劇美國通膨；在國內通膨問題方面，雖然央行和主計總處預估今年物價會比去年和緩，但國際油價維持在相對高點，下半年又是需求旺季，需關注大宗商品原物料對輸入性通膨的影響。

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