離台積電僅5分鐘車程 左營高鐵之心公辦都更今簽約

「左營高鐵科技之心」公辦都更案簽約，國揚集團創辦人侯西峰（左三）現身會場，右三為高雄市副市長林欽榮。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕距離台積電高雄廠僅約1公里、車程5分鐘的的「左營高鐵科技之心」公辦都更案，今天（27日）由高雄市副市長林欽榮與國揚實業董事長林子寬簽約，將興建A級辦公室、精品旅館等，啟動S科技廊帶北高雄新門戶開發。

「左營高鐵科技之心」公辦都更案」位於三鐵共構的台鐵新左營站前方，分A、B兩塊基地，面積合計4713坪，國揚旗下的欣揚國際開發，預計投資188億元，於A基地興建2棟地上26層、地下6層的商辦大樓及住商大樓；B基地建1棟地上26層、地下4層的商辦大樓，總開發量體約7.2萬坪，包含A級辦公室、智慧商場、精品旅館及智慧節能住宅。

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其中，A基地將建置左營轉運站，連接台積電楠梓產業園區，並於B基地商辦大樓及兩側公設用地內，闢建公共托嬰中心、里民活動中心及地下停車場；同時規劃30米寬空中大綠台立體人行系統，串聯兩塊基地及左營高鐵站。

林欽榮今天表示，本案招商歷經17年，是TOD（大眾運輸導向型發展）的典範；隨著台積電高雄P1廠預計今年底營運，P3廠環評近日也已通過，高市府及交通部鐵道局可分回約1.8萬坪的A級辦公空間，提供台積電供應鏈進駐的辦公環境。

林欽榮也宣布，陽明交大與清華的高雄分部，分別將進駐左營蓮潭會館與舊左營國中，已預計明年2月掛牌，預估2029年的企業產學合作及進修總人數，將達4000人規模，「左營高鐵科技之心」距離兩校也都很近。

國揚集團創辦人侯西峰今天也現身簽約典禮，他指出，國揚集團在高雄深根40年，他看好此案未來發展，也請市府加速附近老屋的都更。

高雄市財政局表示，「左營高鐵科技之心」公辦都更案將於今年9月，把開發草案遞交市府審核，預計2026年8月動工，施工期約3年，期盼透過本案開發，吸引更多半導體人才移居高雄。

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