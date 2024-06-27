AI、電商帶動第2波工業地產需求 客製化、長租型建商紛搶商機

AI、電商浪潮帶動台灣第2波工業地產需求，尤其是廠房、倉儲物流等類型，更成為目前工業地產顯學。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕繼中美貿易戰之後，AI、電商浪潮帶動台灣第2波工業地產需求，尤其是廠房、倉儲物流等類型，更成為目前工業地產顯學。根據第一太平戴維斯調查全台食品、生鮮與電商物流倉儲布局現況，同一家企業幾乎在北、中、南、東都有設點，光一處分區的建物面積就是上萬坪起跳，加上工業地價持續飆漲的情況下，長租型、客製化廠辦逐漸成為企業熱門選擇。

目前積極在北、中、南、東等四區布局倉儲物流中心的企業，有統一集團、全家、全聯、富邦momo、Pchome以及韓國電商集團酷澎，光是酷澎就已經在桃園是大園區成立兩座物流中心，預期今年也會有第3座物流中心宣布啟用，粗估3座物流中心光是建物面積就超過3萬坪。

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根據第一太平戴維斯調查，今年6月全台主要工業區地價行情，除大園工業區、平鎮工業區、觀音工業區、桃園科技工業區以及台南科技工業區等五處，目前工業地價每坪在30萬元以內，其它絕大多數工業區的地價為30萬元起跳。

以新北產業專區為例，每坪工業地行情為9字頭，甚至部份工業地價，每坪高達100萬元，至於桃園熱門工業區，像是中壢、龜山等，每坪工業地價都有見到4字頭。

工業地飆漲 企業以租代買

房地產業者指出，即便台商回流設廠、國外企業來台設點的腳步沒有停止，但工業地價高漲，多少改變或衝擊投資速度，因此不少企業開始思考不同方向，尋求可長租型兼「量身打造」的工業地產，對於這些企業來說，可以減少購地成本的負擔，又可以獲得符合需求的廠房或是物流中心。

舉例來說，山榮資產就是類似模式的開發業者，他們不同於一般建商蓋廠辦直接賣斷，反而是先有企業租戶，再開發手中的工業地，並根據企業租戶需求「客製」一整棟複合式的企業營運中心，獲利模式則是透過長年期租約，租約通常10年起跳，每年維持穩定租金收益率，而期間土地增值的效益也持續握在開發者手中，著名的案例像是山榮資產六福營運中心為例，專為瑞健醫療集團（SHL Group）「客製化」興建的醫材研發生產總部大樓。

東煒建設於桃園大園區打造的「東煒國際物流園區」，也是以客製化模式興建的廠辦，並由物流服務供應商DHL敦豪供應鏈整棟承租。

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