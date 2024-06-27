亞洲生技大會7/24起舉行 今年論壇、展覽規模皆創新高

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕2024亞洲生技大會預計將於7月24至28日於南港展覽館舉辦，主辦單位台灣生物產業發展協會今日宣佈，今年論壇擴大三倍，展覽規模再創新高，900家廠商參展，攤位數突破2200個；一對一商機媒合目前有超過500位國內外買主報名洽商，陣容包括國際知名廠商及投資機構參與。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，大會今年邁入第六年，在參加論壇、商機媒合及展覽的國內外參與者均突破以往，大會論壇更擴大規模為創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，平行舉辦。

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以投資高峰論壇為例，共遴選出來自美國、加拿大、英國、日本、瑞士、韓國、立陶宛、斯洛維尼亞、台灣等50隊國內外優秀生技公司上台簡報，領域除新藥開發與數位醫療外，亦有AI應用於臨床試驗、新藥開發、影像等入選，投資界看好各明星領域現今戰略地位及未來爆發力。

此外國際專業投資機構參與也在今年大幅增加，目前已有超過50家來自日本、美國、台灣、新加坡、瑞士、英國、以色列等國際投資機構與會，包含美國傳奇旗艦級機構Flagship Pioneering、創投Prime Ventures、維梧資本（Vivo Capital）、英國創投Syncona、以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前3大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures）、日本DCI Partners、Axil Capital Partners等，期望讓與會生技公司更多獲國際創投青睞機會，取得資金挹注。

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