人民幣、日圓分別跌破重要關卡！台幣早盤下探32.602元 寫2個月新低 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕繼日圓昨日貶破160兑1美元，寫下38年新低價後，人民幣離岸價今早也失守7.3兑1美元，亞幣貶不停，加上台股回檔，外資匯出，新台幣兌美元匯率早盤下探32.602元，創下近2個月新低，中午暫時收在32.562元、貶0.8分，台北外匯經紀公司成交量8.12億美元。

在市場期待美國週五即將公布的PCE個人消費物價指數可能回落時，市場反應聯準會理事的鷹派立場，美公債殖利率反彈，在利差擴大下，美元指數重返106高位，日圓、人民幣相繼跌破重要關卡。

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新台幣匯價一早反應國際匯市走勢，以32.57元、貶值1.6分開出，最低來到32.602元，逼近前低32.675元，儘管出口商季底拋匯需求，一度將台幣拉升至32.53元，但仍不敵外資匯出。

由於上午日圓、人民幣破底之後皆有拉回，市場關注日銀口頭干預後是否有實際具體動作以及人民幣7.3防線是否再度失守，這也將影響台幣走勢以及央行態度。

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