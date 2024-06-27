AI存儲、水冷扮2大新動能 營邦今明年營運向上

營邦今日舉辦股東會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠營邦（3693）今日舉辦股東會，董事長梁順營表示，營邦下半年有望逐季向上、全年營收力拼雙位數成長；公司則說明，既有業務持續推進，並增AI存儲、水冷散熱2大成長新動能，今年、明年營運將持續增溫，楊梅廠年底啟動。

營邦去年獲利大跳增、全年每股稅後盈餘（EPS）為24.1元，今年首季營收約略持平去年同期，不過稅後淨利2.13億元、年增達48%，每股稅後盈餘5.53元；前5月累計營收28.3億元、年增近10%，也為同期新高。

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針對營運，營邦指出，其在AI伺服器領域推展較慢，不過看好AI存儲領域的新產品成為今明年重要成長動能，現已與輝達（NVIDIA ）BlueField-2網路平台合作開發存儲產品、持續出貨企業客戶，與BlueField-3搭配的產品則會是今明年重要動力；目前AI存儲已佔營收比重10%，明年會加速成長。

營邦也說，今明年第2大成長動能則為水冷產品，今年英特爾新晶片Xeon問市、讓通用型伺服器達350至450瓦以上熱能，企業客戶將加速導入水冷散熱，營邦開發Closed Loop內部循環式的 水冷散熱模組、企業客戶興趣濃厚，不過目前營收佔比尚低、第4季小量出貨，明年起則有望大幅度成長，看明年下半年此產品營收比重就將達10%。

不過近期通用型伺服器市況始終壓抑、也受AI伺服器建置經費排擠，對此營邦則說，目前看通用型市況尚未好轉，但仍看好營邦的市場滲透率提升，除了既有ODM客戶維持外、也持續推展自有品牌，期望未來ODM、自有品牌營收比重各佔半數。

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