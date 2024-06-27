賣不停！黃仁勳出脫輝達24萬股 2天套現9.5億元

根據最新文件顯示，黃仁勳本週又出脫24萬股輝達股票，套現約2931萬美元（約新台幣9.5億元）。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近來頻頻拋售自家公司股票。根據最新文件顯示，黃仁勳本週又出脫24萬股輝達股票，套現約2931萬美元（約新台幣9.5億元）。

綜合媒體報導，根據輝達近日遞交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，公司執行長黃仁勳在6月24日和6月25日出脫24萬股輝達股票，股票出售價格介於118.63美元至126.19美元（約新台幣3856元至4102元）之間，總計套現超過2931萬美元。

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而在此前，黃仁勳已在本月13日至21日之間，共計脫手72萬股輝達股票，套現9464萬美元（約新台幣30.7億元）。

報導指出，即便黃仁勳近期頻頻賣股，黃仁勳仍持有大量輝達股票，包括直接持有或透過各種信託和合作關係間接持有的輝達股票。

據彭博資訊顯示，截至6月25日申報的資料顯示，黃仁勳手上還有8.661億股輝達股票，在流通股占比達3.52%。

除了黃仁勳外，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）也同樣繼續賣出輝達持股。根據文件顯示，柯蕾絲在本月24、25日出脫輝達20萬股股票，套現2440萬美元（約新台幣7.9億元）。

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