正面對決Temu和Shein！亞馬遜將開廉價店迎戰（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為抵禦中國電商新貴Temu和Shein日益激烈的競爭，亞馬遜計畫在網站上推出1個專門銷售低價時尚和生活方式商品的廉價店，允許中國賣家直接向美國消費者發貨。

亞馬遜表示，2023年中國賣家在其網站上銷售的商品數量年增超過20%，銷售額超過1000萬美元（約新台幣3.25兆元）的中國商家數量成長30%。

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CNBC報導，亞馬遜週三在為中國賣家舉辦的1場僅限受邀人士參加的會議上宣佈此計畫。

近年來， Temu和Shein擴大了在美國的業務，以服裝、電子產品、家居用品和其他產品的低價吸引了越來越多的美國消費者。

為了抵禦Temu和Shein的競爭，亞馬遜計畫在網站上推出1個專門銷售低價時尚和生活方式商品的廉價店。

報導指出，亞馬遜在會議上，向賣家展示一系列無品牌商品，其中許多價格低於 20美元（約新台幣650元），店面的模型展示了刮痧臉部按摩工具、手臂配重和手機殼以及其他待售物品。

簡報顯示，亞馬遜將把這些產品直接從中國運送到美國，目標是在9到11天內將產品送達消費者手中。

過去，中國的亞馬遜賣家依靠該公司的亞馬遜履行服務（稱為「亞馬遜配送」）將貨物發送到美國的倉庫，然後再發送給客戶。

亞馬遜表示，這項安排可以為中國亞馬遜賣家節省成本，並表示商家將能夠透過小批量生產來測試新商品。

而Shein目前使用類似的模型，稱為按需製造，生產有限數量的商品，並隨著需求的增加而製造更多的商品。

亞馬遜發言人瑪麗亞·博斯凱蒂（Maria Boschetti）在給CNBC的聲明中表示，我們一直在探索與銷售合作夥伴合作的新方式，以更多的選擇、更低的價格和更大的便利性來取悅我們的客戶。

但博斯切蒂拒絕就公司該計劃發表進一步評論。

該計劃是由The Information最先報道，目前尚不清楚亞馬遜打算何時推出該店面，但簡報指出它將在今年秋天開始接受產品。

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