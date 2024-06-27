遠東新整合綠色經濟鏈 擴大本業利基點

老牌紡織廠遠東新世紀董事長徐旭東。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織廠遠東新世紀（1402）目標2030年綠色產品要佔整體5成比重，營運團隊今天表示，旗下回收聚酯粒產能規模已經拚出全球第2大，轉投資事業亞東氣體同時投資氫氣與碳捕捉技術，透過垂直整合供應鏈，進一步擴大本業利基點。

遠東新副董事長席家宜說，提升綠色產品比重，關鍵在於運用科技更改製程，對成衣、面料、紡紗等領域展開垂直整合，並且擴大投資回收料產能，目前集團已於美國、日本、菲律賓、馬來西亞、越南，中國佈局綠色原料產業鏈，以去年起至明年都將陸續投產。

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遠東新副董事長徐旭平舉例，此次巴黎奧運特別強調環保機能，不光是紡織品，就連飲品使用的聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）材質也有相應的要求，目前集團除了成為原料供應商，相關訂單已經出貨，也正在聚焦後續與品牌大廠共創商機，期待隨著賽事曝光度提高，能夠刺激美國市場消費者提高購買意願。

董事長徐旭東也提到，集團現階段也正在聚焦可穿戴式紡織品與AI科技的結合佈局，但「AI不是一件容易的事情」，如同發展中的電動車不能缺乏對應的基礎設施支持，AI也要透過應用帶來商機，且需相關懂得使用，遠東新將持續進行培訓作業。

席家宜預期，AI會帶動國內用土地開發需求，遠東新擁有許多工業用地，分布在湖口、新埔、內壢、觀音、泰山，商機可望倍數成長，正在有序規劃洽商，與相關業者合作租賃、販售土地資產都是考量的選項，「我們也很希望切入AI領域，我們的產業還是比較傳統，AI這塊才剛開始，範圍這麼大，我們會有機會」。

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