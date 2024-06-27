日男玩股沉迷炒短線 半年賠掉百萬日圓還不死心。（示意圖，歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，33的佐伯孝則（化名），因自認不適合保守理財方式，於是在老婆不知情的情況下，平時趁著空檔買股票，且採取炒短線方式，1天交易量平均百次，不過因為半年下來損失近百萬日圓，讓他根本不敢和老婆說自己有在投資。即使如此，他仍沉迷在其中無法自拔，甚至還向媒體分享自己目前正在看的股票，想藉機撈回本。

《日刊SPA！》報導，佐伯孝則透露，自己會觀察股票交易量，把排名在前、流動性高的股票放在觀察名單上，並且查看相關圖表，尋找可以進入的時機。

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佐伯孝則表示，因為他有不少空檔，所以他可以將這些時間集中起來投入看盤、買股票，1天的交易量平均有100次。

佐伯孝則這樣的投資方式，雖然有時確實賺到了錢，但更多時候卻賠個精光。他透露：「如果我發現自己買的股票賺了一點錢，就會獲利了結，但我常常因為來不及止損而損失的更多。」

他坦言：「我知道投資要有耐心、給時間，但我不喜歡研究基本面，而且我不知道如何去閱讀企業公布的的財報。」

據悉，佐伯孝則投資的前兩個月賠了10萬日圓（約新台幣2萬元），第3個月虧損一口氣暴增到60萬日圓（約新台幣12.3萬元），半年下來損失近百萬日圓，讓他根本不敢和老婆說自己有在投資。

即使如此，佐伯依然沉迷且無法自拔，還跟日媒分享自己最近正在看三井E＆S、名村造船所和Socionext等日股，希望能修正既往路線，同時把虧損的錢贏回來。

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