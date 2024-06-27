日圓觸及38年新低 日官員再進行口頭干預

日圓觸及38年新低，東京早盤兌美元匯率在160.5左右徘徊。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）官員近日放鷹，降息前景不明，在日本與美國之間龐大的利差下，日圓持續低迷，兌美元匯率創下近38年以來新低，當局將介入貨幣市場的聲浪下，日本官員再度進行口頭干預，表明將在必要時採取行動。

綜合外媒報導，4月下旬，日圓兌美元匯率觸及160.24後，近日再度貶破160大關。週三（26日）在紐約市場，日圓兌美元匯率貶至160.87，今（27）日東京早盤交易則在160.5左右徘徊，最低來到160.77。

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日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）上午接受記者訪問時表示，匯率出現劇烈、單方面的波動不是政府樂見的行為，當局非常擔心這對經濟的影響，將分析這波貶勢的背景，並在必要時採取行動。

昨（26）日晚間，日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人（Masato Kanda）受訪時也提到，政府對於近期日圓快速貶值的情況感到擔憂，將持續高度謹慎的關注市場動向，必要時將採取措施，以防止任何過度波動，已做好隨時應對突發變化的準備。

市場人士指出，日圓快速貶值的趨勢，上午在東京市場似乎已經平息，但以長線來看，拋售日圓的局面並沒有改變，市場對於政府、央行的潛在干預行動愈來愈警惕。

日本內閣官房長官林芳正（Yoshimasa Hayashi）則在上午的記者會上表示，匯率保持穩定相當重要，因為它反映了經濟基本面。政府將密切關注事態發展，如果出現過度波動，將採取適當措施。

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