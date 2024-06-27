第２季「十大爆紅台股榜」出爐！最夯 ETF 是「這檔」

台股行情好，帶動高股息ETF大受台灣投資人歡迎。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Yahoo奇摩股市今（27日）公布第2季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅 ETF榜」；其中，最夯的ETF是「台新永續高息中小」，因兼具「永續、高息和中小」3大題材，成功奪冠。

綜觀「五大爆紅ETF榜」，排名第1為台新永續高息中小（00936），緊接在後是富邦台灣中小（00733），因今年上半年配息達5.15元，創成立以來新高，受投資人青睞。

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第3名的元大台灣50反1（00632R），則因台股行情一片看好，但仍有投資人留意台股反轉的可能性，所以受關注。第4名富邦台50（006208）則隨著台積電股價逼近千元、規模跟著水漲船高。

第5名國泰費城半導體（00830）則囊括輝達、台積電等半導體產業核心供應鏈，在AI潮流中順勢脫穎而出。至於股民中討論度最高的ETF之一的元大台灣價值高息（00940），在第2季ETF個股網頁總瀏覽量中登頂，但因4月1日才掛牌，所以未納入本季爆紅榜中。

至於「十大爆紅台股榜」中，佳能奪得冠軍，主要因轉型AI功能應用服務受市場關注。所羅門也受惠AI機器人議題及黃仁勳揭露其為隱藏生態系夥伴，成為投資者焦點，為第2名。第3名為十銓、第4、5名為中光電和萬海。

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