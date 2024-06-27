趁買氣熱建商大舉推新案 上半年北台釋出7637.8億元創統計新高

新北市，光是上半年的新案就接近3千億元。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕趁房市買氣熱絡，建商大舉推案，光是北台灣上半年新推建案就高達7637.8億元，創有統計以來新高，又以桃園市、新北市建商搶市態勢最明顯，上半年分別推出2054.5億、2976.5億元，年增幅高達84.3%、73.2%。

根據住展雜誌調查，今年上半年北台灣新推建案量較去年同期多出681.4億元、年增幅約9.8%，不過，細看各縣市推案現況，除桃園市、新北市、基隆市以外，台北市、新竹縣市以及宜蘭地區則較去年同期衰退，又以台北市年減幅最大、減少約47.2%，其次則是宜蘭地區、年減幅約34.8%。

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住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年打炒房政策陸續釋出，因房市態勢還無法判斷導致部分建商延後推案，但今年房市買氣十分熱絡，因而激勵建商大舉推出新案，尤其新北市，光是上半年的新案就接近3千億元，而推案熱區則落在淡水、三重等行政區，單一行政區新案案量均超過500億元，此外，板橋、林口與中和等三個行政區，新案案量也超過300億元。

陳炳辰指出，新北市不乏破百億元大案，而且房價頻傳區域新高，部分甚至已完銷結案，主要仍以熱門地段、小宅規劃的建案為主。

至於，桃園市上半年新案案量突破2千億元，其中推案熱區落在桃園區，推案量超過400億元，再來則是中壢、龜山等，單一行政區推案量也突破300億元。

缺乏超大指標案撐場 北市上半年新案年減近5成

反觀台北市上半年新推建案約1706.8億元，年減約47.2%，住展表示，去年有「京華廣場」、「DIAMOND TOWERS台北之星」等兩大案合計總銷達2千億元撐場，但今年則未有超大型指標案，至於，推案熱區則落在中山區、推案金額超過400億元。

上半年新竹縣市推案金額約706.4億元、年減約4.6%，推案熱區在竹東鎮、竹北市以及新竹市東區，陳炳辰認為，新竹市區開發飽和，建商改往外圍興案，再加上建商惜推新案，導致上半年推案出現小幅衰退。

陳炳辰指出，下半年不少指標案排定上場，臉書粉絲團可見醞釀訊息，倘若下半年房市仍無風無雨，預期下半年推案猶可期，全年新推建案量可望再創新高。

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