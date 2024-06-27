騰訊發佈「限玩令」，未成年暑假期間只能玩23小時。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7月暑假將至，中國網路巨擘騰訊旗下遊戲公司「騰訊遊戲」週三（26日）發佈2024年暑期未成年人限玩通知，規定未成年人在暑假期間只能玩23小時遊戲。

綜合媒體報導，騰訊遊戲週三發布消息，根據中國國家新聞出版署《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知》要求，在暑假期間（指7月8日至8月31日），未成年人可在每週五、週六和週日的晚上8點至9點體驗遊戲1小時，其餘時間均為禁玩時段。整個暑假期間，合計只可有23小時的玩遊戲時間。

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除了公佈暑假假期限玩時間表外，騰訊遊戲也提醒玩家要合理安排遊戲時間，適度遊戲。

騰訊遊戲的限玩令一出，再次於微博上掀起討論。有網友認為，「太狠嚕，還好早已成年」、「有沒有未成年人來講講：真的只玩這麼一點時間嗎？」、「沒啥用。小朋友都下載十幾個遊戲換玩，玩沒了接著下載」、「這個設定對家長來說真的很有用避免了孩子沉溺於網路」等。

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