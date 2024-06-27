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市場競爭加劇 黃仁勳：輝達專注於鞏固AI晶片優勢

2024/06/27 10:31

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週三（26日）在年度股東大會上表示，面對市場日益激烈的競爭，輝達已採取多項措施來鞏固自身在AI（人工智慧）晶片領域的領先地位。

綜合外媒報導，黃仁勳表示，輝達在AI領域取得的優勢，來自超過10年前的1項決定，投入數十億美元資金，加上數千名工程師，專注發展AI晶片。

輝達在AI晶片領域市佔超過80％，隨著傳統晶片製造商和新創公司接連發表相關產品，市場競爭愈來愈激烈。對此黃仁勳表示，輝達已從專注於電競領域的公司，轉型成為專注於資料中心的公司，目前的策略是專注於守住現有的位置。

輝達同時也尋求為AI創造新市場，例如工業機器人領域，並計劃與電腦廠、雲端供應商合作來實現目標。黃仁勳指出，輝達的AI晶片提供了最低的總擁有成本（Total Cost of Ownership，TCO），表明雖然其他晶片的價格可能更低，但是考慮到性能和運行成本，輝達的晶片更經濟實惠。

黃仁勳稱，輝達已實現「良性循環」，擁有的客戶數量能夠使公司開發出吸引更多客戶的產品。黃仁勳表示，輝達的平台可以透過各大雲端服務供應商、電腦廠廣泛使用，為研發人員、客戶創造龐大、有吸引力的安裝基礎，使得輝達的平台對客戶更有價值。

黃仁勳也提到，輝達在AI熱潮中的成長機會，包括機器人和主權AI領域。下1波AI浪潮將使價值50兆美元（約新台幣）的重工業實現自動化，輝達將因此受惠；而隨著科技進步，對主權AI需求的增加，也將強化輝達的地位。

輝達股價在過去1年內狂飆逾200％，日前加入3兆美元俱樂部，更一度和微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）爭奪全球市值龍頭的寶座。週三（26日）盤中輝達一度跌逾2.6％，收盤翻紅，小漲0.25％，市值3.11兆美元（約新台幣101.37兆元）。

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