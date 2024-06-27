中國化害慘東方之珠! 香港家庭財務惡化、20％繳不起當期帳單

香港經濟低迷，導致香港家庭財務惡化，調查顯示，約達20％繳不起當期帳單。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港實施港版國安法後，衝擊當地經濟一落千丈，本冀望與中國通關後帶動消費人潮來港、改善低迷經濟，不料反倒是香港本地消費流失，越來越多的港人北上深圳、跨境消費，顯示了香港經濟面對的困境。

根據香港信貸公司一項調查顯示，香港家庭財務狀況惡化，超過40%香港人正在削減開支，而20%家庭已無法繳付當前的帳單。

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根據香港環聯（TransUnion） 調查指出，過去3個月裡只有29%的消費者認為家庭收入有所增加，較去年同其42%顯著減少。在未來1年的家庭財政狀況感到樂觀的香港人未過半數、僅44%，對比去年同期的62%，顯示樂觀度下降。

有20%香港人預期無法全數支付現有帳單和貸款，高於去年第2季的17%，23%的年輕人表示有財務困難。

香港正面臨批發業或零售業不景氣，香港消費者也持續削減開支。調查顯示，過去3個月裡，約38%消費者已削減非必要開支，包括外出用餐、旅行、娛樂，高於去年同期的32%。37%的香港人反倒多預留資金在應急項目，高於去年的35%。

環聯指出，這些調查數據預示著香港經濟放緩，香港消費者正積極採取措施管理財務。

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