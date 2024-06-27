鴻海挑大梁，指數跌80點力守22900點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週三僅費半收小黑，台積電ADR跌0.31%，台股今在台積電、聯發科、鴻海等權值股開盤下殺，指數開盤跌126.76點，以22859.93點開出，在電金傳3大族群齊跌下，指數開低走低，跌221點，指數測22765點，所幸在台積電拉至平盤，鴻海更逆揚漲逾1%，指數跌幅收斂，終場跌80.71點，收22905.98點，成交量4415億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電開低走高，終場以平盤960元作收，成交額378.81億元，排名第1；鴻海漲2.5元，收212.5元，成交額179.24億元，排名第2；森崴能源跌3.5元，收159元，成交額120.52億元，排名第3；世芯-KY跌75元，收2450元，成交額111.35億元，排名第4；奇鋐跌4元，收736元，成交額102.9億元，排名第5。

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雲豹能源漲0.5元，收215元，成交額85.28億元，排名第6；長榮漲4.5元，收194.5元，成交額71.13億元，排名第7；聯發科跌10元，收1395元，成交額65.7億元，排名第8；長榮航漲1.05元，收38.9元，成交額64.54億元，排名第9；亞力漲3.5元，收148.5元，成交額59.88億元。

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