遠雄悅來聯合13家飯店拼花蓮觀光 暑假平均住房率上看60％

遠雄悅來拚暑假平均住房率上看60%。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕403強震，花蓮飯店業者受創嚴重，遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生表示，目前不少旅遊平台上花蓮地區飯店的搜尋量有增多跡象，但訂房率仍不高，預估7月暑假正式開跑，以及旅客的消費信心陸續恢復下，8月時住房率可望回復到正常水準，預估遠雄悅來（2712）暑假住房率上看60%。

至於未來花蓮地區飯店是否有報復性旅遊潮，武祥生說，「我做夢都在希望」。

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遠雄悅來指出，根據過去經驗，地震後的消費信心復甦期約有1.5個月，而403地震的餘震較多，不過，觀察端午連假期間，花蓮海洋公園總來人量達7000人次，已經逼近過去假日期間每日來園人數的1500-2000人，已具激勵效果，預估7月中旬過後，來園人數可望恢復到去年同期的70-80%。

遠雄悅來指出，目前遠雄悅來已經結合關係企業的悅樂飯店以及其他在地12家飯店，共同推出花蓮海洋公園12歲以下兒童免費的優惠，再加上政府祭出的獎勵旅遊措施，希望帶動花蓮飯店整體住房率。

武祥生說，事實上，到花蓮的火車一直沒間斷，很方便，但地震催毀的是消費信心，比疫情時更為嚴峻，因此希望在花蓮海洋公園推出「海洋冰風暴4怪獸聯盟」，以及遠雄悅來推出「航向太平洋」的全包假期，包含餐食、娛樂、海洋公園門票，且每房一名12歲以下兒童免費，以及暑假專案旅客抽獎等，希望暑假期間的住房率達到60%。

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