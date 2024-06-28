賓士、保時捷也凍未條！中國車市嚴重「內耗」 虧損跑路成日常

中國汽車市場「內耗」情況愈演愈烈。（示意圖，法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車市場「內耗」情況愈演愈烈，身處其中的產業鏈上下游企業備感煎熬，就連豪車品牌保時捷、賓士等也陷入滯銷，汽車經銷商經不起庫存壓力，被迫降價認賠殺出，導致虧損跑路頻傳。另一方面，強勢崛起的新能源車廠普遍改採直營，進一步嚴重擠壓經銷商生存空間。

綜合中媒報導，中國汽車流通協會數據顯示，今年5月，中國汽車經銷商庫存預警指數為58.2%，上升2.8個百分點，位於警戒線以上。業界人士透露，部分經銷商的庫存深度甚至高達3個月，為車廠承擔著資金壓力與風險。

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1名四川成都的汽車經銷商坦言：「現在市場太難了，豪華品牌也撐不住，甚至開始5折促銷，我們的日子更難上加難。」他更指，賣車不賺錢，甚至虧損過多，但若關門退出銷售通路，損失更大，現況就是「虧也虧不起、退也退不掉，相當痛苦」。

根據報導，今年以來，處在產業鏈末端的汽車經銷商，特別是以銷售傳統燃油車為主的經銷商，普遍承受著銷售點分布過密、脫離實際的銷售政策、不合理的壓庫和搭售要求、盈利能力大幅降低和廠商關係緊張的壓力，在崩潰的邊緣遊走。

就連保時捷（Porsche）、賓士作為富裕階層身分的象徵，向來都是高溢價、不怕賣不出代表，但到今年也賣不動，虧本賣車。以賓士為例，電動車系列售價已降到5至6折。另外還傳出BMW、奧迪（Audi）等部分車型價格大跳水，跌幅超過50%。

5月9日，多名車主在社交平台控訴，位於河南鶴壁的1家4S店（汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市）突然關門，他們繳納的保證金無法退還，受害者預估有1000名車主。

經銷商關門難，「跑路」演變成社會問題。根據報導，汽車經銷商投資人黃毅（化名）指出，正常經營情況下，門市每年徘徊在虧與不虧之間，即使虧損也僅一兩百萬元，但若關門，虧損可能高達上千萬元。

黃毅更指，除了上述費用，1家店有幾十名，甚至上百名員工。按人均年薪人民幣10萬元（約新台幣45萬元）計算，賠償款就達每人人民幣十數萬元或者以上。種種累加形成巨額款項，經銷商承受不起，最後只能選擇「逃跑」。

中國汽車流通協會先前1份調查報告顯示，2023年完成年度銷量目標的經銷商僅占27.3%，經銷商虧損比例高達43.5%。

目前新能源汽車品牌因普遍採用的直營模式，一定程度上衝擊了傳統的經銷商模式，經銷商的利潤空間被壓縮，資金和營運壓力隨之增大，導致經營壓力及風險增加。另外再加上「價格戰」，使車廠一股腦跟著降價、壓庫存，最終造成不少4S店虧錢賣車。

全國工商聯汽車經銷商商會長劉英姿指出，2024以來，中國汽車產業發展保持了增長的勢頭。但以價格為主要手段的市場競爭還在延續，行業過度內耗狀態仍在加劇，廣大汽車經銷商在汽車價格倒掛、品牌銷量下滑等多種因素影響下，企業經營面臨巨大的壓力，焦慮情緒持續蔓延。

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