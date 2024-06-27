有這5大理財特徵 恐會「永遠無法退休」

隨著人們越來越長壽，若沒有良好理財習慣，恐怕得活到老做到老。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國益普索（Axios/Ipsos）調查發現，有5分之1的美國人認為自己「永遠不會退休」，其中更有7成認為，他們財務狀況難以負擔得起退休生活。美國財經網站《Moneywise》就分析，有「支出超過收入」、「背著過重債務」、「依靠社會安全福利」、「沒有足夠存款」和「不切實際期望」這5種理財特徵的人，最容易存不到退休金，建議要改掉這些特徵，才能過上理想的退休生活。

第一種人是「支出超過收入」，根據外媒CNBC和問卷調查公司「調查猴子」（SurveyMonkey）2024年的調查，許多美國人的支出超過了收入，他們靠著信貸生活，或是沉迷於他們根本負擔不起的生活方式，這代表他們需要改變生活方式，或是尋找副業增加收入來源。

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第二種人是「背著過重債務」，雖然不是所有債務都是「壞的債務」，債務可以幫助建立信用，但高利率的信用卡和貸款最低還款金額，可能會讓人陷入嚴重的財務危機，這樣只繳利息的方式，根本不可能還清債務，建議需要考慮債務合併或與債權人協商更好的利率，並採用先償還最小債務的「滾雪球還債法」，或是還清最高利率債務的「雪崩式還債法」。

第三種人是「依靠社會安全福利」來度過退休生活，在大多數狀況下，社會安全保障的福利金，通常不足以應付退休生活支出。美國社會安全局也指出，社會安全保障僅能涵蓋勞工退休前收入的約40%。

第四種人是「沒有足夠存款」，雖然存錢並不容易，不過如果能犧牲掉一些嗜好，可能會比想像中容易存到錢，像是從每週出遊改成每月出遊，可以將存下來的錢當作緊急基金，或是用來投資，而投資越早開始越好，因為複利效應的累積，可以進一步賺取投資報酬和利息。

最後一種是有著「不切實際期望」的人，如果你認為，需要成為百萬富翁才能退休，那麼你可能到了退休年齡還得繼續工作，因為人永遠不會滿足。事實上，每個人的投資方式、居住地點和健康狀況都不一樣，所以退休後需要多少錢才能過上舒適的生活，每個人也都不同，因此適合所有人的「神奇數字」並不存在。

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