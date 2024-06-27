對抗中國挑戰 美日韓加強半導體等關鍵技術合作

日本經濟產業大臣齋藤健（左）、美國商務部長雷蒙多（中）和南韓產業通商資源部長安德根（右）在華盛頓舉行三邊會談。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國、日本和南韓承諾，將在建立更具彈性的供應鏈，以及開發包括半導體、關鍵礦物在內的關鍵技術進行更密切的合作，以應對中國產能迅速擴張帶來的挑戰。

《彭博》報導，美日韓表示，將努力找出對於經濟相當重要的全球供應當中的潛在脆弱性，並將解決戰略產業的弱點。這3個國家強調，半導體、潔淨能源、關鍵礦物、網路安全和人工智慧（AI）是重要的領域。

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、日本經濟產業大臣齋藤健（Ken Saito）和南韓產業通商資源部長安德根（Ahn Duk-geun）會面後，聯合聲明表示，美日韓的共同目標是利用這個三邊機制促進關鍵、新興技術的發展，加強經濟的安全和彈性。

其中1個案例來看，中國在稀土技術方面佔主導地位，隨著各國對該產業的「非市場措施」表示擔憂，美日韓也力推稀土的發展。歐盟主管市場競爭的執行委員維斯塔格（Margrethe Vestager）在三邊會議前，也與美日韓3國的代表一起討論了強化關鍵技術供應鏈的議題。

齋藤在華盛頓舉行的記者會上表示，盟國正密切關注中國對國內半導體產業的投資，並點出，中國在廣泛用於汽車、其他關鍵產業的成熟製程晶片產能迅速擴張。齋藤稱，透過與美國、南韓和歐盟的討論，可以感覺到中國包括成熟晶片在內的產能過剩，引起了盟友很大的關注。

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