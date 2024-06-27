2兆美元俱樂部添新血 ! 亞馬遜為第5家入榜成員

亞馬遜股價持續攀升，26日市值突破2兆美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI帶動亞馬遜（Amazon）雲端運算部門業績亮眼，帶動美國電商巨頭亞馬遜股價持續攀升，週三（26日）市值首次突破2兆美元，成為第5家市值達到該門檻的美國企業。亞馬遜今年2月被納入道瓊工業指數成分股，今年以來股價累計漲幅已逾26%。

《路透》指出，今年圍繞人工智慧（AI）和降息的預期正在推動科技股走高。

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亞馬遜股價26日開高走高，早盤一度大漲逾3.4%，來到每股192.70美元時，市值超越2兆美元，與微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、Google母公司Alphabet一起躋身2兆美元俱樂部。亞馬遜股價26日收193.61美元，漲幅3.9%。

亞馬遜雲端事業Amazon Web Services（AWS）是全球最大的雲端服務供應商，隨著AI技術的應用激增，AWS在經歷去年的低迷後，已經恢復成長。

至於消費零售業務，為了抵禦來自中國兩大競爭對手Shein和Temu（拚多多）的威脅，傳出亞馬遜打算將提供從中國直接向美國發貨的服務，專門銷售廉價商品，包括提供無品牌時裝、家居用品和日常用品，預計將在9至11天內交付給顧客。

根據The Information報告，目前尚不清楚這些貨物是否會使用美國貿易條款進行運輸，該條款允許價值低於800美元（約新台幣2.6萬元）的單一包裹免徵美國關稅。

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