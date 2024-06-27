記得刷存摺！勞保年金給付調漲 今天入帳

勞保局從5月起將調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅為5.51%至7.59％之間，不但創下調升最多年度的一次，也創史上最高調幅，初估有85萬名勞工受惠，這筆調升年金於今（27）日首度入帳。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕勞保局從5月起將調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅為5.51%至7.59％之間，不但創下調升最多年度的一次，也創史上最高調幅，初估有85萬名勞工受惠，這筆調升年金於今（27）日首度入帳。

勞保局解釋，5月調高，但6月底才會入帳，而6月入帳日原是29、30日，但由於剛好是週六、日，因此調整到6月27日入帳。勞工會在今日領到二筆給付，一筆是原本請領金額，另一筆則是調升後的加發金額，顯示為「物價調整」；至7月才合併計算顯示。

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配合消費者物價指數成長，勞動部4月底公告調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，包含98年、99年、102年至104年、108年至110年共8個年度，調幅從5.51%至7.59%間。其中，98年、99年、102年至104年，過去都已分別依規定調整過年金給付金額，這次是重新起算消費者物價指數累計成長率後再次調整。

勞保局說，這次調整預估有85萬餘人受惠，金額雖從5月起調整，但要6月底才會入帳後，就可看到調整後的金額。

另外， 100年、101年、105年至107年、111年、112年請領勞工保險年金給付者，及111年、112年請領勞工職業災害保險年金給付者，因消費者物價指數累計成長率尚未達法定調整標準，因此這次並未調整年金給付金額。

截至2023年底已有174.2萬人領取勞保老年年金，平均月領1.8萬元計算，近年通膨高漲，勞保老年年金至少已多調5%計算，勞保老年年金每年多支出因此至少增加200億元。

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