空頭捲土重來！日圓急貶至160.69刷新38年新低

空頭捲土重來！日圓急貶至160.62刷新38年新低（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到聯準會降息前景不明確，市場對日圓看跌情緒高漲，日圓今日清晨達160.70，再刷新38年來新低，數據顯示，資產管理公司看空押注，創下自2006年以來最大規模。

美元兌換日圓匯率週四來到160.70日圓，來到1986年12月的水平，兩國之間不斷擴大的利差繼續打擊日圓。

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外媒報導，日圓近期跌跌不休，有交易員預期日圓可能貶至170，續創1986年來新低。

在巨大的美日利差下，日圓空頭捲土重來，根據商品期貨交易委員會（CFTC）週一的數據，在截至6月18日的1週內，資管公司加大了對日圓的看跌押注，創下了自2006年以來最大規模。數據還顯示，對沖基金也加碼押注日圓走貶，買入規模接近近期高位。

在日圓跌跌不休下，引發市場關注，日本當局可能再次出手干預的猜測。

報導指出，在4月26日至5月29日期間，日本當局投入了創紀錄的9.8兆日圓（約合612億美元），來支撐跌至34年最低點的日圓，從日圓的走勢表明，當時日本當局可能分別在4月29日和5月1日進行了干預。據稱，期間花費的金額超過了2022年全年用於捍衛日圓的總金額。

日本財務大臣鈴木俊一等官員此前表示，正密切關注貨幣市場動向，並會在必要時採取一切可能的措施。

但這種“光打雷不下雨”的口頭警告似乎並沒用，貨幣期權市場中，用來對沖日圓兌美元升值的保險費（期權成本），相比於對沖日圓下跌的保險費，已經連續第5天下降，這說明，交易員預計日元還有進一步貶值的空間。

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