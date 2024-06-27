出售不動產未移轉登記前死亡 遺產稅申報一次看

出售不動產未辦妥移轉登記前死亡，台北國稅局說明遺產稅申報方式。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，被繼承人所有土地於生前出售，但在辦妥土地所有權移轉登記前死亡，應列報該土地及尚未收取的價款為遺產，並將土地價值同額列為未償債務扣除額，課徵遺產稅。

台北國稅局指出，被繼承人死亡時遺有的財產，應課徵遺產稅，遺有的債務得自遺產總額中扣除。被繼承人生前出售的土地，死亡時尚未辦妥土地所有權移轉登記，根據「民法」第758條不動產物權公示效力規定，仍屬被繼承人遺產，應按死亡時的公告土地現值列入遺產。

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不過，由於該土地已簽約出售，依「民法」348條規定，被繼承人（出賣人）同時負有將土地移轉登記予買受人的義務，屬於被繼承人生前的未償債務，應將該土地的遺產價值同額列為未償債務扣除。另將被繼承人對買受人依「民法」第367條規定的價金請求權，列為債權列入遺產總額課稅。

舉例說明，甲君名下1筆土地，2024年1月1日以300萬元簽約出售給乙君，但甲君於3月1日死亡，而死亡時尚未辦妥土地所有權移轉登記，且還有尾款100萬元未收取；在此情況下，該土地應以甲君死亡時的公告現值150萬元列入遺產，並同額列報未償債務扣除額，尚未收取的尾款100萬元也須一併計入遺產總額。

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