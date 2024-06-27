台積電代工霸主2032年前不動搖 引領台灣半導體領先全球

台積電將至少在2032年之前保持代工領先地位，並引領台灣半導體領先全球。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒tomshardware報導，以台積電為首的台灣企業是全球最重要的邏輯晶片製造商。根據台灣工研院 （ITRI） 產科國際所研究總監楊瑞臨表示，台積電將至少在2032年之前保持代工領先地位，而美國預計將佔領先製造市場的28%。半導體產業協會也做出了類似的預測。

報導指出，早在2022年，台灣就使用尖端製程生產全球69%的邏輯半導體，主要提供給外國無晶圓廠晶片設計人員。在低於10奈米級的製程上，韓國佔剩餘的31%，英特爾顯然沒有低於10奈米的製造技術，因為英特爾10奈米增強型SuperFIN的「英特爾 7」重新命名仍屬於機密。

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對於2022年10-22奈米製造，台灣佔40%，其次是美國，佔28%。最後，根據美國半導體產業協會（SIA）的報告，台灣在28奈米及更舊製程上生產了30%，僅略落後於中國的33%。根據這些數字，台灣是全球領先的邏輯晶片製造商。

隨著美國政府幫助英特爾、台積電和三星代工廠等晶片製造商在美國本土建設晶圓廠，到2032年，美國邏輯和記憶體晶片的產量將大幅增加；2032年台灣將維持47%的領先地位。台積電的N2製程（2奈米級）將於2025年下半年開始量產，預計台積電和台灣半導體產業將保持領先地位。

楊瑞臨表示，即將推出的邏輯半導體製程技術將引進新的電晶體架構，為在未來幾年保持領先地位，台灣必須進行國際合作。歐洲和美國的學術界和產業組織目前正在投資垂直堆疊互補場效電晶體（CFET）等電晶體設計。中國也將推動這一領域的突破，實現自給自足。因此，台灣需要參與國際合作，加強研發安全，並將安全機制納入其生態系統。

地緣政治因素對半導體業產生重大影響，由於持續的緊張局勢，人們擔心台灣的長期競爭力。迄今為止，地緣政治因素對台灣半導體產業既有阻礙，也存在有利的面向。台灣的領導地位現在面臨的主要風險來自美國，美國試圖透過鼓勵台積電在美國設立生產和研發設施，降低半導體製造在亞洲的集中度，此舉對台灣則比較不利，有利的則是台廠在海外擴點可分散風險。

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