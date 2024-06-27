微軟遭控違反反壟斷法 歐盟恐祭出天價罰款

歐盟執行委員會一旦認定微軟違反歐盟反壟斷法規，該公司將面臨鉅額罰款。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟（Microsoft）週二（25日）遭歐盟執行委員會指控，非法將旗下視訊會議軟體Teams與Office套裝捆綁在一起，已違反歐盟反壟斷法規，即便微軟已宣布要將Teams與Office分拆銷售，仍無法打消執委會擔憂。

外媒報導，歐盟執委會（European Commission）聲明指出，「微軟試圖將旗下通訊及共同作業軟體Teams與其熱門生產力應用程式套裝捆綁在一起，包括Office 365和Microsoft 365企業版套裝，此舉已違反歐盟反壟斷法規」。

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據了解，微軟去年也宣布在歐洲分拆銷售Teams，以免遭歐盟開罰，同樣在今年4月宣布將在全球各地把視訊會議軟體Teams從熱門Office套裝軟體中分拆出來單獨銷售，不過歐盟執委會似乎並不領情，認為微軟有必要做出更多改變，才得以恢復市場正常競爭。

報導指出，一旦歐盟最終裁定微軟違反反壟斷法規，恐對該公司祭出佔其全球年營業額10%的巨額罰款，而微軟上一財年的全球年營業額總共為2110億美元（約台幣6.87兆），金額預估將超過200億美元（約台幣6516億）。

事實上，在Salesforce（CRM）旗下的Slack於2020年提出申訴後，歐盟於2023年7月開始對微軟展開調查，調查持續進行中，當時Slack指控微軟將Teams自動包含在其Office軟體中，從而剝奪了Slack在公平競爭環境中競爭的機會，同時給Teams帶來了不公平的優勢。

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