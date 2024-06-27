中國主管遭控受賄 愛迪達：被舉報高層已離職

德國運動品牌巨擘「愛迪達（Adidas）」日前爆出中國公司高層貪腐收賄。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國運動品牌巨擘「愛迪達（Adidas）」日前爆出中國公司高層貪腐收賄，消息一出，引發外界關注。愛迪達隨即就行賄事件展開調查。愛迪達26日公布調查結果，稱被舉報高層已離開公司。

綜合媒體報導，愛迪達日前接獲署名為「愛迪達中國員工」撰寫的匿名信，信中指控數名中國愛迪達高層員工涉貪，其中1名被控者，是負責愛迪達在中國行銷預算的高層。據悉愛迪達每年在中國的行銷預算達2.5億歐元（約台幣86.5億元）。

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報導還說，另1名被控涉貪者是中國愛迪達的經理，此人據稱收取供應商提供的「數百萬元現金，以及房地產等物」。消息一出，引發外界關注，德國總公司隨後也證實公司有收到舉報信，並稱正與外部法律顧問一起深入調查此事。

《每日經濟新聞》報導，愛迪達中國今（26日）下午1點以全員線上會議的方式公布調查結果，稱公司對於日前收到的舉報信高度重視，第一時間啟動了內部機構和外部專業機構一起展開深入調查。而調查結果表明，一名員工在與本地供應商的互動中違反了公司的行為規範，因此已離開公司。而另一名市場部高階主管，因未能達公司對塑造相互尊重和信任的領導力期望而離職。

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