澳洲房租續飆漲 專家：降息10次也無法改善

澳洲公寓房租未來將持續飆漲。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲5月通膨遠高於預期，根據專家分析，澳洲未來兩年有望降息8至10次，預測最快的降息會在2024年底出現，不過即便如此，也無法改善當地持續攀升的房租租金問題。

外媒報導，投資公司世邦魏理仕（CBRE）太平洋地區主管Sameer Chopra近期在維多利亞房地產研究所（REIV）經濟預測會議上指出，2025年和2026年澳洲央行將會進行多次降息，並認為接下來全球各地都會降息，且利率會回到2020年和2021年期間的水準。

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另外，Ray White首席經濟學家Nerida Conisbee也表示，到2026年降息8次是「樂觀的」，預測到2025年底降息約4次，即抵押貸款成本降低整整1個百分點。

雖然按照常理，澳洲央行這樣措施不僅會幫助房東，也會讓其對租客更加「慷慨」，因為降息後就會減輕房東房屋成本壓力，就不需要對房客提高租金，不過Chopra表示，到2028年，仍會因為需求增加導致租金升高，更預估墨爾本中央商務區的公寓租金仍可能每週飆升200澳元（約台幣4350元）。

根據世邦魏理仕的澳洲公寓展望報告估計，未來5年，全澳15個郊區的租金價格可能會上漲 30%，其中包括北墨爾本，主要是因為需求會大幅提升，報告認為墨爾本每年需要建造約3.6萬套公寓才能滿足需求，但目前僅有1萬套，後續將成為租金上漲的因素之一。

認為，接下來全球各地都會降息，利率會回到2020年和2021年期間的水準，但就經濟局勢而言，需要回到2019年的水準。

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