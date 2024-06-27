AI數據中心迎爆發潮！傑富瑞欽點這2家買點到

AI數據中心迎爆發潮！傑富瑞欽點Digital Realty Trust 和Equinix這2家買點到（美聯社，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧將大力推動全球數據中心市場發展，並迎來“電力需求的新時代”。傑富瑞（Jefferies）表示，隨著過去2年數據中心已超過3成的增長速度，REITs、電力能源等行業將迎來漲聲，並認為Digital Realty Trust 和Equinix兩家公司是現在最值得購買的股票。

CNBC報導，傑富瑞分析師在報告中指出，隨著GPU（圖形處理單元）成為數據中心生態系統的重要組成部分，並推動了人工智慧投資，對電力和數據中心空間的需求以狂熱的速度增長。

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分析師指出，在過去15年的大部分時間裡，對數據中心空間的需求每年增長10%至20%，然而，在過去2年中，大多數市場的需求都超過了30%，且沒有放緩的跡象。

傑富瑞預計數據中心增長將“保持強勁”，但發電限制、供應鏈問題和勞動力市場限制，可能會抑制加速速度。數據中心容納了存儲和處理計算系統使用的大量數據所需的設備，與人工智慧相關的模型需要比傳統計算更多的數據處理。

傑富瑞表示，隨著數據中心市場的增長，對電力的需求也將增長，最受歡迎的行業包括REITs（或房地產投資信託）、美國的電力和能源公司、歐洲的公用事業公司以及全球金屬和採礦業。

在這些領域中，傑富瑞（Jefferies）認為最有吸引力的投資機會，是在「純數據中心」部分，而Digital Realty Trust因為它“高度暴露於批發/超大規模數據中心，其中對數據中心的需求，超過了建立新供應的能力，因此，列為最有價值的投資首選。

傑富瑞進一步指出，在過去兩年中，Digital Reality已經能夠將新租約的租金推高80%以上，雖然租金繼續上漲，但到期租約的就地租金將在2028年之前繼續下降，因此，租金續租價差應繼續擴大，推動每年內部增長的改善，將其評等列為買入，其目標價為149.25美元，與25日收盤價146.44美元，尚有2%的上漲空間。

除了Digital Reality外，傑富瑞也看好Equinix，不僅將其評等列為買入，同時將其目標價調至910.86美元，與25日收盤價742.86美元，有高達約23%的上漲空間。

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