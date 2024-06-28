LTN經濟通》突破島鏈？中國拚命向此國拋媚眼

澳中關係近期似乎明顯回溫。（路透）

查新冠肺炎起源？澳中關係陷低潮

黃其豪／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國和澳洲過去關係曾如膠似漆，貿易關係非常密切，澳洲對外出口仰賴中國，中國也得益於澳洲的能源及天然資源，但從2017年澳洲新聞媒體對中國影響力滲透至澳洲政界，進行了大量報導之後，雙方關係開始轉變，直到2020年時，澳洲呼籲要對新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）的起源進行調查，更是急遽惡化。但是，中國總理李強2024年6月中旬出訪澳洲，並稱「兩國關係在經歷波折後重回正確發展軌道」，澳中關係近期似乎明顯回溫，有觀點認為，由於美國、歐盟正對中國採取更多限制措施，中國才希望再靠「經濟牌」拉攏澳洲，以改善中國目前的經濟困境。

李強這次出訪，是7年來首度有中國總理訪問澳洲，被視為中澳關係破冰的一大舉動。李強在當地時間6月15日下午抵達澳洲阿得雷德（Adelaide），根據中國駐澳洲大使館發布的消息，李強表示，澳中兩國的關係，在經歷波折後重回正確發展軌道。「歷史證明，相互尊重、求同存異、互利合作是發展中澳關係的寶貴經驗，需要堅持和弘揚」。

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李強這次出訪的重頭戲，是6月17日在坎培拉 （Canberra）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，一如外界預期，李強會後宣布，中國將把澳洲納入單方面免簽國家範圍，持有澳洲護照者，可免簽入境中國15日。中國和澳洲還共同宣布，為商務、旅遊和探親人員互發3至5年的多次入境簽證。李強還向艾班尼斯表明，希望澳洲能為中企提供「公平、非歧視」的商業環境。

李強當天和澳洲聯邦參、眾議院議長等人見面時更表示，中澳兩國的歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話，以增進了解、消除疑慮。

澳洲華裔公民佔人口比例5.5%，約140萬人，在李強這次訪問的行程中，可見澳洲華裔公民對李強的歡迎。（歐新社）

澳洲新總理上台 讓中國有可趁之機

澳中雙方關係開始轉變，源自2017年，時任澳洲總理的滕博爾（Malcolm Turnbull）推行新的反間諜和外國干預法，直指中國影響力干預澳洲政治；對此，中國政府除了嚴正抗議之外，也以暫停外交訪問作為回應，澳洲更在2018年8月公開禁止華為參與國家5G網路建設。

到了2020年，時任澳洲總理的莫里森對中國態度更加強硬，呼籲對新冠肺炎的起源進行調查。澳洲更多次指責中國在南海的行動，並和美國聯合軍演，被視為在地緣政治上選擇與美國站在一起。

中國因此從2020年5月起，陸續對澳洲煤炭、葡萄酒、棉花等商品限制進口並祭出懲罰性關稅。

因此，2022年5月上任的澳洲總理艾班尼斯，成為中澳關係改善的另一個重要因素，艾班尼斯領導的工黨政府上任後，開始修復與中國關係，中國逐漸取消對澳洲其他商品的貿易壁壘。如在2023年初全面開放澳洲煤炭進口、2023年8月取消對澳洲大麥徵收附加關稅等。

艾班尼斯也在2023年11月訪問中國，是時隔7年再有澳洲總理訪問中國。根據中國官媒《新華社》當時報導，艾班尼斯與中國國家主席習近平見面時表示，澳中兩國政治體制不同，有分歧很正常，但不應讓分歧定義兩國關係。澳中兩國擁有廣泛共同利益，對話合作才是正確選擇。澳方堅持一個中國政策，願同中方積極推進兩國關係穩定發展，密切經貿往來，加強在清潔能源、氣候變化等領域合作。

中國國務院總理李強（左）6月中旬訪問澳洲，和澳洲總理艾班尼斯（右）會面。（法新社）

李強出訪 拉攏澳洲意圖明顯

李強在2024年6月18日澳洲行的最後一天，更是造訪了位於伯斯（Perth）南方的天齊鋰業澳洲能源公司（Tianqi Lithium Energy Australia），這家企業有51%的中資，包含一座硬岩型鋰礦和一座煉鋰廠。

澳洲是全球最大的鋰礦生產國，擁有大量對於綠能轉型相當重要的關鍵礦物、金屬，在這之中也包括銅和稀土。然而，澳洲近期一直靠攏美國，與美國合作推動全球供應鏈多元化。

有觀點認為，李強此時出訪澳洲，很明顯是急於改善中澳關係、試圖用經濟利益拉攏澳洲，透過爭取經貿上的合作，來破除美英澳同盟（AUKUS，又稱奧庫斯）的圍堵，也試著改善中國經濟目前的困境。

《經濟學人》更直指，李強可能會希望，就算沒辦法將澳洲從美國那邊拉攏過來，但至少可以贏得一些澳洲人的支持，澳洲華裔公民佔人口比例5.5%，約140萬人，該群體反對前任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對中國的強硬態度，這導致莫里森在選戰中輸給了艾班尼斯。

艾班尼斯在2023年11月訪問中國，是時隔7年再有澳洲總理訪問中國，他也和中國國家主席習近平見面。（美聯社）

71%民眾 認中國對澳構威脅

隨著一段時間以來澳中兩國關係的改善，中國更在2024年3月，宣布取消對澳洲葡萄酒的反傾銷和反補貼關稅。

但儘管如此，外界認為中澳關係的分歧仍在，民調顯示澳洲人也依舊對中國保持警惕。雪梨科技大學旗下獨立研究機構「澳中關係研究院」（ACRI）民調指出，澳洲人雖然對於澳中關係的擔憂程度減輕，但對中國的不信任依舊存在。有64%的澳洲民眾擔憂澳洲與中國的關係，還有71%的澳洲人認為中國對澳洲構成安全威脅，這一比例與不信任中國政府的澳洲民眾相同。

艾班尼斯在2022年選戰時曾說過：「改變的是中國，而非澳洲。澳洲應始終堅持我們的價值觀。在我領導的政府中，將繼續堅持下去」。他形容工黨政府將「以成熟的方式與中國打交道」。

外界認為中澳關係的分歧仍在，民調顯示澳洲人也依舊對中國保持警惕。（路透）

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