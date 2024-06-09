SRF進駐桃科訴願成功 地方反彈「絕對會抗爭到底」

3家SRF廠進駐桃科案引發在地居民反彈，去年在說明會上，地方人士高喊抗議。（資料照）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕3家SRF固體再生燃料進駐桃科，挨批是假綠能、焚化爐，去年大選成了選舉攻防議題，地方認為是民進黨在沿海失利的一大主因，如今經濟部決定撤銷桃市府廢除SRF入園（桃科）許可，訴願結果再度引發強烈反彈。

觀音區市議員吳進昌批，「執政黨最終還是決定出賣最挺民進黨的觀音鄉親」，絕對會抗爭到底，端午節後將討論具體行動；他表示，經濟部當初自己說收回推薦函，由桃市府自己作主，市府很慎重地經法務局等局處討論，認為經濟部收回推薦函，且桃科入園規定確實也不允許這樣的行業，因此做出廢止同意SRF入園決定，當時前立委、法務部政務次長黃世杰還酸桃市府「這麼慢才廢止，根本是選舉操作」，經濟部現在卻打臉自己、也打臉黃世杰。

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吳進昌表示，目前可寧衛、台灣立方已動工，僅立疆尚未，除非他不當市議員，否則這3家SRF廠不可能在觀音營運，大潭發電廠空污量已經夠多了，更是全世界最大的天然氣發電廠，就算是燃燒天然氣的廠商，也不容許再進駐觀音。

國民黨立委涂權吉表示，去年大選SRF議題舉備受關注，前行政院副院長鄭文燦、前經濟部長王美花、前立委黃世杰當時都表示，桃市府若反對廠商進駐可以否決，而市長張善政撤銷廠商入園許可後，經濟部又讓廠商訴願成功，證明SRF進駐觀音，從頭到尾就是政治考量，毫無公信力可言。

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