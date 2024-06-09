廢止SRF進駐許可被經濟部撤銷 桃市府：深表遺憾

對於經濟部撤銷桃市府廢止SRF入園許可，桃市府回應深表遺憾，後續將針對各項保障環境品質的流程嚴格把關，以確保市民健康。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府今年3月宣布廢止同意3家SRF（大型固體再生燃料）發電廠進駐桃園科技工業園區，近日被經濟部撤銷，桃市府今（9）回應「深表遺憾」，強調經濟部收回推薦函，3家SRF廠專案入園程序已不完備，市府廢止入園許可依法有據，經濟部訴願結果令人遺憾，後續將落實把關污染物排放權管理，3家SRF廠商需符合環評規定，以確保市民健康。

桃市府表示，桃科園區3家SRF廠商本不符合桃科園區土管規定，入園係依桃科土管要點第2點第4項第10目規定經工業主管機關核准專案入園，但專案入園的程序與條件已明訂於2020年12月23日經濟部工業局召開的專案會議，廠商需取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部先向市府推薦，廠商再向本府申請入園，因此，若無經濟部先向市府推薦，市府不會允准入園許可。

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桃市府表示，經濟部後續已來函市府表達收回對桃科園區3家SRF廠商推薦，由於3家SRF廠商入園申辦未符合上開會議明定的專案入園程序，因此市府依規定廢止SRF專案入園許可，乃依法有據，而經濟部訴願決定書所持理由，則弱化推薦函的必要性，僅認定市府入園同意函所裁量的基礎為「取得必要條件」與「廠商需承諾事項」，且經濟部僅視推薦函為機關間協商與政策表述，忽略市府在審查可否專案入園時，需視是否取得經濟部推薦函的事實，市府對經濟部此項認定深表遺憾。

桃園市經發局強調，後續將針對各項保障環境品質的流程嚴格把關，以確保市民健康。

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