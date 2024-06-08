吸引法商投資 20家龍頭齊聚高雄展開「法國企業圓桌論壇」

高雄市長陳其邁（中）歡迎法國在台協會、法國工商會與法商到訪高雄。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕超過20家龍頭法商，昨天（7日）齊聚高市府，展開「法國企業圓桌論壇」，高雄市長陳其邁表達歡迎，期盼讓高雄成為法商企業首選的最佳夥伴城市。

「法國企業圓桌論壇」展開，與會法商聚焦高雄的綠能布局、碳排管理、防疫公衛的發展。（記者葛祐豪翻攝）

法國在台協會主任Franck Paris（龍燁）與法國工商會會長Eva Leihener-Stefan，昨天帶領超過20家法商企業拜會高雄市政府，展開「法國企業圓桌論壇」，交流企業代表包括環保、再生綠能、醫藥生技、航太、物流航運、半導體業等產業，盼藉由此論壇，促進雙方更密切的經濟產業連結、社會文化交流。

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高雄市長陳其邁歡迎法商到來，他表示，高雄有厚實的工業基礎，他上任以來，致力推動產業「數位、淨零」雙軸轉型，這是法國乃至整個歐洲都非常關注的領域，高雄通過「淨零城市發展自治條例」，並率全國之先成立淨零學院，期待論壇能讓法方更認識高雄的產業與投資環境，讓高雄成為法商企業首選的最佳夥伴城市。

陳其邁指出，法國在民主、文化、商業發展、醫藥生技及航太軌道科技等技術，舉世聞名，自己更是法國足球隊的死忠球迷，高雄也積極汲取法國經驗並合作齊進；此次參與論壇的Veolia（威立雅環保）、TotalEnergies（道達爾能源）、EDF（法電再生能源），在能源、環保領域都是世界級指標企業。

法國在台協會主任Franck Paris龍燁表示，這次與市府合辦「法國生活節」，將法式文化透過市集、表演、運動介紹給高雄市民；更進一步安排法商就市政發展議題深入對話，對法台間未來的新合作，奠下良好基礎。

法國工商會會長Eva Leihener-Stefan說，這次率20多家法國各行業重要公司到訪高雄，期盼未來協助推動雙國企業，就綠能經濟、永續城市發展等議題攜手合作。

高雄市經發局長廖泰翔強調，陳其邁上任後，累積已招募大廠投資超過7400億元，此次邀請指標法商來到高雄參與「法國企業圓桌論壇」，安排深度對談，了解法商需求，希望讓法商選擇在高雄投資。

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