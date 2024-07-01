LTN經濟通》黃金漲完換它？下個大漲貴金屬

一些錯過黃金漲勢的投資人，將目光轉向價格相較便宜的白銀。（彭博）

未來10年間 工業需求將主導白銀市場

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來，國際金價不斷上漲，屢屢突破歷史新高價，隨著一些錯過黃金漲勢的投資人，將目光轉向價格相較便宜的白銀，使白銀今年漲幅凌厲，甚至贏過黃金，一方面原因在於，白銀市場規模遠小於黃金，更容易受到投機導致價格劇烈波動，分析師認為，基於各種基本面因素，白銀進一步上漲的可能性還是很大。

貴金屬、原物料在進入2024年之後大漲，雖然黃金屢破新高，但統計今年漲幅最多不是黃金，而是白銀，截至6月6日， 紐約商品期貨交易所（COMEX）黃金8月期貨報價，約在每盎司2385美元左右，今年漲幅達12%，COMEX白銀7月期貨報價，約在每盎司30.4美元左右，今年漲幅則達到24%，已創下10多年來的新高。

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6月28日收盤的白銀是每盎司29.14美元，黃金則是每盎司2325美元，兩者比例約為1:79.8，過去的慣例，白銀對黃金價格比例，約是1:10，目前比例已偏離此一市場慣例。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）報告指出，白銀需求共分為3大支柱，分別是工業、珠寶和銀器，而在未來10年間，工業需求將繼續主導白銀市場，預計將成長46%，珠寶和銀器需求預計將分別成長34%和30%。

牛津經濟研究院稱，未來10年白銀需求將持續成長，預計到了2033年總需求將增長42%，白銀長期表現可望受益於這波需求成長。

牛津經濟研究院稱，未來10年白銀需求將持續成長。（路透）

黃金太貴 印度人改買白銀

身為珠寶飾品大國的印度，是出了名的熱愛黃金，今年印度人對白銀的熱情也不可忽視，根據統計，進入2024年後，印度的白銀進口一直在上升，光在2024年1月至3月期間，就進口了約4000噸白銀，已經超過2023年全年的3625噸。

而在印度的白銀需求中，主要是用在珠寶飾品上，以世界白銀協會（Silver Institute）統計，印度2023年用於飾品上的白銀需求高達8370萬金衡盎司（2603噸），占全球4成以上，僅次於疫後需求反彈的2022年，創史上次高。

世界白銀協會認為，印度對於白銀的購買熱情可能會持續下去，在2024年的全年展望中指出，在經濟增長持續強勁，以及民眾可支配收入增加等背景下，白銀飾品需求正在增長。

而作為工業用白銀的主要消費國，中國的經濟復甦預期也在推高白銀價格。主要是工業應用就占了白銀總需求的60%以上。牛津經濟研究院認為，中國預計將在未來10年內，在白銀市場中發揮主導作用。

身為珠寶飾品大國的印度，對白銀的熱情不可忽視。（歐新社）

過去10年 白銀開採停滯

不過儘管白銀在工業上需求有所增加，但在過去10年內，白銀的開採卻停滯不前，供應並未有明顯增加，白銀在2015年共開採8.97億盎司，但2023年卻僅開採了8.24億盎司，儘管回收量彌補了部分缺口，同一期間從1.47億盎司增加到1.79億盎司，仍不及需求的增加速度。

世界白銀協會在報告中預計，2024年全球白銀需求將達到12億盎司，創史上次高水準，主要驅動力是更強勁的工業需求，而白銀可用於電動車、太陽能和5G等產品的製造上。但世界白銀協會預測，2024年全球白銀供應量，只有10.2億盎司的水準，預計2024年缺口為1.76億盎司，連續第4年出現供不應求，

與黃金一樣，白銀價格走勢往往與利率成反比關係。因為與債券等投資相比，貴金屬不孳息，所以較高的利率環境下，它們的吸引力較低，影響市場對於白銀和黃金的需求。

白銀在工業上需求有所增加，但在過去10年內，白銀的開採卻停滯不前。（路透）

白銀在工業高度運用 表現優於黃金

白銀有著「窮人的黃金」稱號，就價格而言，黃金和白銀呈現正相關。惠頓貴金屬 （Wheaton Precious Metals）執行長斯莫伍德（Randy Smallwood）告訴《CNBC》，白銀通常會出現這樣的狀況，價格會和黃金一起波動，但出現的較晚。「黃金將首先上漲，然後你會看到白銀迅速上漲。」

由於白銀在工業上的高度應用，使其對經濟變化更敏感，而且比黃金更不穩定。在經濟強勁擴張時期，白銀的表現往往優於黃金，但在經濟面臨壓力時，表現卻不佳。

分析師目前看好，白銀價格今年可達到每盎司35至50美元。投資網站GoldSeek.com和SilverSeek.com的創辦人斯皮納 （Peter Spina） 表示：金價越高，人們對白銀的興趣自然會越來越大，而對供應持續短缺的預測，將導致白銀實體庫存面臨嚴重壓力。

分析師目前看好，白銀價格今年可達到每盎司35至50美元。（彭博）

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