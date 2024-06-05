ChatGPT說的！張麗善：雲林是輝達黃仁勳理想投資地點

雲林縣長張麗善（中）、議員蔡東富、林岳璋一同展開雙臂歡迎輝達執行長黃仁勳來雲林投資。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（4）日在全球媒體記者會中指出，將在台灣設立人工智慧（AI）超級電腦中心與AI研發中心；雲林縣議員林岳璋、蔡東富今質詢縣府是否爭取輝達來投資？雲林縣長張麗善表示，雲林不缺席、不落人後，已透過關係與黃仁勳聯繫，現「有一點眉目」；她強調，雲林縣是未來高科產業進駐的最佳基地，歡迎輝達來雲林投資。

張麗善指出，黃仁勳來台掀起一股風潮，親民作風讓人印象深刻，她也一直關注，甚至透過直播聽他談論AI產業的發展，針對未來輝達要在台灣設立超級電腦中心及AI研發中心，許多縣市都在積極爭取，在第一時間她默默尋找更多管道，試圖與黃仁勳執行長聯繫，目前「有一點眉目」，現仍在積極努力中。

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張麗善感謝議員質詢，讓她有機會向黃仁勳執行長報告雲林縣是最適合未來高科技產業進駐的最佳基地，去年縣府針對未來的巨型垂直科學產業園區進行擘畫，為全球高科技產業鏈提供支援， 避免未來因擴遷廠而產生的困擾，雲林擁有豐富的水、電和單一地主國有財產土地即台糖土地最多，且人才濟濟。

張麗善指出，看到黃仁勳的直播提到AI可以對話，也有機器人，她因此與ChatGPT詢問邀請輝達來設廠是雲林是否具備條件，AI把她先前講過包括水、電、人才、土地及港口、生活機能都羅列出來，得到總結，雲林確實有潛力成為黃仁勳投資的理想地點，未來非常有潛力及發展性。

張麗善強調，縣府準備不只2000公頃，而是距離高鐵只有5分鐘車程，即虎尾高鐵產業專區有9.65公頃，很多條件具足，包括周邊生活機能未來擘畫的願景，若能請黃仁勳來雲林設廠接軌國際國際直接又便利。

張麗善進一步說，雲林不只農業大縣，也是美食大縣，夜市超多，包括虎尾拜五街、斗六夜市、斗南夜市，週一到週日都有，而且小吃應有盡有，蚵仔煎、麻花捲、刈包，歡迎黃仁勳執行長來雲林吃美食、逛夜市，她也一定親自陪同一攤一攤逛，吃什麼、買什麼她都可以介紹。

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