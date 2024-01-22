冷到無法充電！ 美國特斯拉電動車頻傳罷工 專家教「這樣做」

近期出現零下負23度低溫的芝加哥，傳出數十輛特斯拉（Tesla）電動車被遺棄在充電站，不少車主抱怨受低溫導致充電速度變慢、無法充電。（法新社）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國過去一週遭受強烈冬季風暴襲擊，多地區氣溫跌破紀錄，不僅北部的蒙大拿州低溫來到攝氏零下50度，甚至連最南部的德州也遭遇氣溫驟降。出現零下負23度低溫的芝加哥，則傳出數十輛特斯拉（Tesla）電動車被遺棄在充電站，不少車主抱怨受低溫導致充電速度變慢、無法充電，引起不少專家注意和透露如何預防該狀況。

綜合外媒報導，美國芝加哥近期遭受嚴峻的暴雪天氣肆虐，也讓許多特斯拉電動車車主哀鴻遍野，因為他們發現嚴寒氣候導致汽車電池熱能消耗得更快、縮短行駛里程，而且也因為充電時間拖得太久，讓電池的續航力明顯降低，一些車主更透露，他們的車根本完全充不飽電。

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眾所周知，電動車在低溫環境下行駛時，行駛的里程數會大幅降低，尤其在零下氣溫的環境下更是如此。報導指出，這與電動車的「電池構造」有關，鋰離子透過液體電解質流動、進而產生電能，但當電解質變冷時，它們通過電解質的速度會變慢、也不會釋放那麼多的能力，因此這樣會縮短電動車續航里程，導致電池電能更快速消耗。

然而，當面臨氣溫驟降時，電池必須達到一定的溫度，才能讓車子移動。因此在特斯拉這樣的快速充電站內，必須讓電池保持得更高溫，導致充電幾乎成了不可能的任務。對此，東密西根電動汽車協會主席韋斯特萊克（Bruce Westlake）透露，大多數電動車其實有配備電池「預熱」功能，只要調整開車習慣，即便天冷也能開車上路。

韋斯特萊克解釋，只要駕駛在導航系統中設定前往充電站，就會為電池預先加熱，但多數新手車主並不清楚這一點，「在寒冷的氣溫下，可能需要半個小時才能將電池加熱，以便準備充電。對電池進行預熱確實會消耗一些續航里程，儘管只有幾英里。」

除了幫電池預熱外，特斯拉車主伯尼（Kim Burney）則以自己的經驗談，提出一些建議，「電動車駕駛需要提前做出行車規劃，尤其在寒冷的天氣裡。這輛電動車會告訴你距離最近的充電站在哪裡、剩餘的可行駛里程。在寒冷的天氣，電池續航里程會損失15至20%。」

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