美商務部長：美國企業對中國正逐漸失去耐心

雷蒙多提到，她向中國明確表示「美國企業正失去耐心」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前結束訪中行程，在美媒3日播出的訪談中，雷蒙多提到，她向中國明確表示「美國企業正失去耐心」，美國企業需要一個可預測、可公平競爭的環境。

綜合外媒報導，雷蒙多在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中提到，中國正讓情況變得更加困難，他已向中國明確表示「美國企業正逐漸失去耐心」，美國公司常向他抱怨「中國監管機制一點都不透明」，且在中國面臨許多狀況，包括無法解釋及莫名的鉅額罰款、中國針對企業突擊檢查、反間諜法等挑戰。雷蒙多強調，美國企業需要可預測且公平競爭的環境，「這是美國企業應得的」，並希望中國能夠注意到這件事，讓美中商業關係可以穩定成長。

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針對此次訪中收獲，雷蒙多表示，他認為美方對此取得重大進展，他和中方建立3條具體的溝通管道，這是兩國向前邁出的一大步。雷蒙多指出，他在與中方對口的所有談話中都非常明確、直接且堅定地發言，同時也向中方提及自己的電子郵件在出訪北京前夕遭到駭客入侵。

雷蒙多也被問到「是否了解到中國經濟是否正在放緩」，雷蒙多回應：「我認為它正在放緩，這無庸置疑，他們在房地產領域也面臨著真正的重大挑戰，當時在交談時，中方也承認這點。」

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