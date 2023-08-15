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不敢面對？ 中國青年城鎮失業率將暫停發布

2023/08/15 11:44

中國國家統計局表示，青年城鎮失業率將暫停發佈。中國工廠示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家統計局今天（15日）公開資訊，指稱7月份「全國城鎮調查失業率」為5.3％，但有關青年城鎮失業率方面將暫停發布，對岸網友見狀不禁感嘆可能是「數據太爛實在沒辦法編了」。

中國近來爆出失業潮，因此相關數字相當敏感，中國國家統計局聲稱全國城鎮失業率7月份為5.3％後，微博上許多網友都在狂酸「你信嗎？」、「看看身邊的朋友就有數了」、「還不如相信我是秦始皇」、「哪怕世界大戰也是5％上下」。

另外，中國國家統計局表示，近年經濟社會在不斷發展變化，勞動力統計工作也需要不斷完善，例如畢業前尋找工作的學生是否應納入計算，社會各界有不同的看法，而且對於青年的年齡界定範圍也需進一步研究，因此暫停發布青年城鎮失業率。

對岸網友看到中國國家統計局的說法後，紛紛感到不可思議、目瞪口呆，有民眾諷刺地說「乾脆以後不好的數據都別提了，省得大家心情不好」，還有人認為應該是「實際數字太慘了那就不發了」、「目前數據很難看，大家就先別看了」。

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