台水公司檢討水價 鄭文燦：我們非常謹慎

行政院副院長鄭文燦今日參加靖娟基金會活動前受訪表示，未來累進費率是要促進節水，但強調要考慮民生、物價及水的成本，我們是非常謹慎。（記者劉信德攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕台水公司檢討水價擬擴大累進費率，水價是否會調漲受關注。行政院副院長鄭文燦今日參加靖娟基金會活動前受訪表示，未來累進費率是要促進節水，但強調要考慮民生、物價及水的成本，我們是非常謹慎的。

台水公司檢討水價擬擴大累進費率，增加用水段別，從現行級距四段再增加數段級距。經濟部長王美花則說明，台灣水價的計價模式有兩種，一是台北市用水由台北自來水事業處管理，另一是台北市以外的地區歸屬於台水公司，未來會評估相關成本，還有整體物價情形等進行檢討，如何透過合理的水價機制來引導大家節約用水。

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鄭文燦今表示，水費要經過經濟部的審議，目前經濟部針對水費還在規劃的階段，要考慮到民生、物價以及水的成本，我們是非常謹慎的，所以他昨天特別講，未來累進費率當然是要促進節水。

鄭文燦指出，台灣在開源節流方面，水資源的開發必須要多元管道來進行，節水的規劃也必須要做，包括工業節水、民生節水，這個是長期的努力，但這個不需要連動到其他的討論。他強調，我們需要在這個時間努力做好開源節流。

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