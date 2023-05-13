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輝能科技赴法投資 鄭文燦：同時會擴大台灣生產的產能

2023/05/13 12:34

行政院副院長鄭文燦受訪。（記者劉信德攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕電池製造商輝能科技（ProLogium）將投資52億歐元（新台幣1745億元）在法國建造電池工廠。行政院副院長鄭文燦今日參加靖娟基金會活動前受訪表示，他和輝能董事長楊思枏通過電話，輝能擴大海外布局，同時增加台灣的產能，是台灣企業尋求最高競爭力的作法。

官網：輝能不僅僅只是台灣公司

對於外媒報導指輝能科技稱「不是台灣公司」，輝能在官網發布聲明表示「輝能不僅僅只是台灣公司」，強調輝能在桃園科學園區投資新台幣42億元建置全球第一座1-2GWh的固態鋰陶瓷電池超級工廠，並以台灣為起點，複製台灣產能到海外，法國是海外的第一站。輝能強調「根留台灣、擴向全球」。鄭文燦今回應也表示，這個報導有一點扭曲。

鄭文燦表示，輝能是在桃園設廠，他跟董事長楊思枏通過電話，輝能是同時在台灣擴大生產的產能，也尋求海外的布局，因輝能獲得德國汽車製造商Mercedes Benz集團的投資，原來就有規劃到歐洲設廠。

鄭文燦說，輝能這次選擇在法國總統馬克宏的故鄉法國北部設廠，主要是考慮產業的聚集效應及相關的配套，擴大海外布局的同時增加台灣的產能， 這個是台灣的企業要尋求最高競爭力的作法。

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