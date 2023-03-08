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南部水情吃緊 王美花：4月底前日增13.6萬噸支援

2023/03/08 12:33

中南部水情吃緊，台南官田烏山頭水庫水位持續下降，平常淹沒在水中的「石鋼琴」近日已露出水面。（資料照，記者楊金城攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕南部水情吃緊，經濟部長王美花今（8）日於立法院受訪表示，南部確實600多天都沒有下大雨，經濟部非常謹慎地調度，抗旱計畫也會在4月底前，每天增加13.6萬噸水供南部使用。

經濟部長王美花今天在立法院指出，南部確實600多天都沒有下大雨，經濟部非常謹慎地調度，抗旱計畫也會在4月底前，每天增加13.6萬噸水供南部使用。（記者謝君臨攝）

立法院財政等6委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請王美花等相關部會首長列席。

王美花於會前接受媒體聯訪，針對南部水情進行說明。她說，南部確實600多天都沒有下大雨，經濟部去年就開始因應，有鑒於2021年百年大旱的經驗，經濟部提早因應，如果沒有提早因應，2個主要水庫現在就非常可能會空庫。

王美花也強調，面對現在的情況，經濟部非常謹慎地調度，抗旱計畫也會在4月底前，每天增加13.6萬噸水供南部使用，她請民眾一定要節約用水。

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