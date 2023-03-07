蔣萬安提「都更5箭」 放寬山限區都更、設電梯補助加碼至300萬

為加速臺北市都市更新及危老重建進程，台北市長蔣萬安7日宣布都更5箭行動自即日起正式啟動。市府將透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等5項措施，回應台北市人老屋老等問題。（記者羅沛德攝）

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市屋齡超過30年的住宅佔72％，加速都更迫在眉睫，市長蔣萬安繼上週公布調降公辦都更門檻、加速都更審議等政策後，今再宣布，將放寬山坡地危險建物可更新、排除危老重建障礙、增設補助電梯補助金額提高至300萬元，希望透過上述「都更5箭」予以加速北市都更及危老重建進程。

台北市政府上週公告調降公辦都更受理意願門檻，自90％降至75％，蔣萬安指出，政策推出後接到許多詢問電話，儘管後續還有90％同意門檻，但此政策至少可讓政府儘早進場、投入資源人力；此外，「都市更新150專案」也將有效提升都更審議效率。

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蔣萬安今舉行「都更5箭，台北無限」記者會並表示，台北市屋齡超過30年建築佔72％，若發生大地震則後果不堪設想，因此除了降低公辦都更門檻、加速都更審議程序外，也著手放寬法令、排除障礙、加碼補助等相關作為。

蔣萬安指出，北市許多內湖、文山區許多山限區、山坡地住宅老舊，明顯鋼筋外露且多有長輩出入，居住環境惡劣，但過去只能透過危老重建途徑須取得100％住戶同意才可都更，如今將修法鬆綁各項法令，未來只要山坡地經鑑定為危險建物，將由市府訊行劃定更新地區辦理都更，確保130處坡地危險建物住戶安全。

此外，台北市目前推動危老案件是六都之冠，未來市府將以放寬檢討、精省程序為原則，排除危老重建中耐震評估複審、檢討鄰地畸零地、檢討防空避難室、鄰地同意書均免檢討，可直接送案審查，預估可縮短6個月前置期程。

而因應超高齡社會，老舊公寓加裝電梯需求大增，蔣萬安宣布將電梯補助金額從250萬提高至300萬元、比例將從50％升至60％，且考量過去一、二樓住戶無意願加裝電梯，此次也另外補助一樓空間美化費用，希望提高誘因，加速老舊公寓增設電梯，預計申請案量可從每年15件提升至30件。

至於是否因應都更政策而將北市都市更新處升格為局，蔣萬安指出，現行經過盤點，先透過相關審議程序、法規、門檻鬆綁降低，並排除相關障礙等進行，至於後續是否將都更處升格還待內部研究討論。

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