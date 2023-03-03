板橋、三重、土城建照量居高 新北地政：未來5年交易熱區

新北市地政局統計過去5年建造執照核發件數，歷年分別以板橋、三重、土城3個行政區居多，可預見是未來5年的交易熱區。（資料照）

〔記者何玉華／新北報導〕新北市地政局統計過去5年建造執照核發件數趨緩、樓地板面積平穩上漲，5年來建照核發量最高的區域來看，分別集中在板橋、三重、土城3個行政區，這些新成屋預計在2027年前完工，地政局表示，可預見是未來5年交易熱門的區域。

新北市地政局公布去年第4季預售屋實價登錄共揭露2936件，總成交金額496.9億元。其中三重區申報件數759件、成交總金額130.5億元，皆為全市之冠，相較上季，全市總交易量及成交金額分別增加9.1%、8.3%。主流產品為3房2廳2衛含車位的物件。

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而在全年預售屋實價登錄部分，總計申報揭露1萬4274件，以淡水區2100件居首；成交總金額全年達2406.9億元，以三重區344.1億元為全市最高。另統計近5年建照核發件數趨緩、樓地板面積平穩上漲，建照核發量最高分別為2018年板橋區5946戶、2019年三重區4345戶、2020年土城區4046戶、2021年板橋區5146戶、2022年三重區5113戶，這些區域新成屋預計將在2023-2027年間完工，可預見是未來5年交易熱門的區域。

地政局張汪禮國指出，分析去年第4季板橋區、三重區等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60-70萬元占比42.4%為最高，總價以1000-2000萬元為主流；其他行政區成交單價每坪多介於30-50萬元，總價以1500萬元以下為主。

交易熱絡的三重區、中和區、板橋區每坪單價60.8萬元-62萬元，新莊區、新店區、土城區、泰山區、林口區、汐止區、五股區介於44萬元-56.8萬元，其他如淡水區、鶯歌區每坪單價約為35萬元。

此外，主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為36-49坪，平均總價中和區、板橋區最高，分別為2579萬元、2560萬元，三重區、新莊區、泰山區、新店區、土城區、林口區次之，介於1934-2275萬元，鶯歌區、五股區、淡水區則介於1356-1560萬元。

地政局表示，在預售屋建案備查情形，第4季全市預售建案申報66件，較上季增加13.8%，總戶數1萬0752戶較上季增加43.4%，其中委託不動產代銷業銷售計52件，占約78.8%，代銷總金額達1328億元，較上季金額增加8.7%。行政區分布以三重區10件、3558戶居冠，土城區、中和區、淡水區、板橋區等亦屬熱絡，上述5個行政區申報總戶數8298戶約占全市比率77.2%。

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