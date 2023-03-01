新光三越桃園大有店熄燈 民眾不捨蜂擁道別

新光三越「桃園大有店」昨正式熄燈，許多桃園人特別前往進行最後的道別，「KFL」YouTube頻道也分享民眾蜂擁而至的畫面。（圖擷自「KFL」YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕新光三越「桃園大有店」昨（28日）正式熄燈，許多桃園人特別前往進行最後的道別。該店粉專也發文向支持的民眾致謝，網友也紛紛留言感謝，該店在地25年來的服務。

新光三越「桃園大有店」昨日是最後一天營業，該店粉專也發文感謝外界對桃園大有店的支持與愛護。（圖擷自「桃園爆報（二）」臉書）

繼2018年新光三越新竹店在過完農曆年後熄燈，「桃園大有店」近日也傳出即將歇業的消息，引發不少民眾討論，昨日是該店最後一天營業，該店粉專也發文感謝外界對桃園大有店的支持與愛護，並表示「3月1日起，將由『新光三越桃園站前店』及『桃園青埔新光影城』，持續為您提供更多元的服務與購物體驗」。

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在該文底下湧入不少網友留言感謝「再見了~」、「再會了，不管以後建築物有什麼改變，會永遠記得曾經新光三越陪伴著大有商圈的發展」、「孩子們一個個在這邊成長~謝謝新光大有店有我們一家將近30年的回憶」、「感謝新光三越大有店 25年來的服務，有很多回憶在裏面…」。

在地方臉書社團「桃園爆報（二）」也有網友分享相關照片，並表示「再見了大有店..你也去回顧了嗎？」、「今天大有店玩具櫃在最後一小時只要買玩具無論消費多少都有贈送小熊維尼立體貼紙機！」、「我姐訂婚請客在這，我們家隔壁鄰居，一起從87年開始。八百伴封館時我們也一同參與了」、「真的希望不是別的用途...」，還有網友拍下「下午五點正式關鐵門」的畫面。

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